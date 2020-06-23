Про кілька проблем, з якими потрібно працювати владі, щоб покращити життя людей поважного віку.
Дивися повний текст Галина Третьякова: у 2025 році наша країна стане 11-ю з 30 «найстаріших» країн світу.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:12
Галина Третьякова: у 2025 році наша країна стане 11-ю з...
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Дивися повний текст Галина Третьякова: у 2025 році наша країна стане 11-ю з 30 «найстаріших» країн світу.
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:13
Це вона писала, чи найняла професора???
Дякуючи владі: "Європа- Вони займаються спортом, подорожують, беруть активну участь в житті своїх нащадків, відкривають для себе цікаві грані буття." Україна- Риття в мусорниках, пробіжки по зонах віддиху хто швидше схопить бутилку"
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