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Галина Третьякова: у 2025 році
наша країна стане 11-ю з...

Галина Третьякова: у 2025 році наша країна стане 11-ю з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:12

Галина Третьякова: у 2025 році наша країна стане 11-ю з...

Пропонуємо до обговорення:
Про кілька проблем, з якими потрібно працювати владі, щоб покращити життя людей поважного віку.

Дивися повний текст Галина Третьякова: у 2025 році наша країна стане 11-ю з 30 «найстаріших» країн світу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:13

Це вона писала, чи найняла професора???

Дякуючи владі: "Європа- Вони займаються спортом, подорожують, беруть активну участь в житті своїх нащадків, відкривають для себе цікаві грані буття." Україна- Риття в мусорниках, пробіжки по зонах віддиху хто швидше схопить бутилку"
Українець
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:18

пробіжки по зонах віддиху хто швидше схопить бутилку"

Українець, если уж пишете на украинском, то пишите правильно. Иначе это очередные "кровосиси". )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:56

RomanTik Стараюсь. Але проффесори і міністерки освіти так швидко міняють правила української мови, що мій місцевий провінціальний суржик за ними невстигає. :)
Українець
 
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