Про кілька проблем, з якими потрібно працювати владі, щоб покращити життя людей поважного віку.
Дивися повний текст Галина Третьякова: у 2025 році наша країна стане 11-ю з 30 «найстаріших» країн світу.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:12
Галина Третьякова: у 2025 році наша країна стане 11-ю з...
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Дивися повний текст Галина Третьякова: у 2025 році наша країна стане 11-ю з 30 «найстаріших» країн світу.
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:13
Це вона писала, чи найняла професора???
Дякуючи владі: "Європа- Вони займаються спортом, подорожують, беруть активну участь в житті своїх нащадків, відкривають для себе цікаві грані буття." Україна- Риття в мусорниках, пробіжки по зонах віддиху хто швидше схопить бутилку"
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:18
Українець, если уж пишете на украинском, то пишите правильно. Иначе это очередные "кровосиси". )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:56
RomanTik Стараюсь. Але проффесори і міністерки освіти так швидко міняють правила української мови, що мій місцевий провінціальний суржик за ними невстигає.
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