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Українцям пропонують нові
правила на ринку оренди житла

Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:23

Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла

Пропонуємо до обговорення:
В ідеалі, кажуть нардепи, це дозволить запобігти шахрайським схемам.

Дивися повний текст Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла.
R2
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