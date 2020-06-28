В ідеалі, кажуть нардепи, це дозволить запобігти шахрайським схемам.
Дивися повний текст Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:23
Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла
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Дивися повний текст Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла.
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