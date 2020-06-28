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Українцям пропонують нові
правила на ринку оренди житла

Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:23

Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла

Пропонуємо до обговорення:
В ідеалі, кажуть нардепи, це дозволить запобігти шахрайським схемам.

Дивися повний текст Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:23

Еще одна кормушка для слуг народа (
a_kibets
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:33

Ну вот серьезно .... не пойму , за что налог ???? Человек купил квартиру , платит коммуналку и тд , уплатил налог при заработке денег на эту же квартиру , платить еще ???
dion-1
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:47

А что еще остается им? Как говорится "Все уже украдено до нас". Януковичу уж точно, некогда было смотреть на такую мелочь.
verand2005
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:02

По закону украинец, который сдает квартиру в аренду, должен платить 18% подоходного налога.
Это ложь. Упрощенец со второй группы может просто открыть КВЭД 68,20 и вообще дополнительно ничего не платить. Все входит в налог для упрощенцев

Лично я риелторов посылаю. Хитросделанная сволота еще та.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:15

"Квартира - это тетя, метраж - возраст!" (с)
sav2015
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:52

Ай-я-яй, плохие украинцы снова уклоняются от покупки нового чОрного жЫпа очередному жулику-чиновнику
anonymous265
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:50

В комуналке налоги, годовые налоги за жилье ( свыше "нормы" ) так еще и за это платить, да вы клоуны...
P.S. те, кто снимает жилье, практически никогда не хотят платить на 18% больше, даже странно это.)
Delta7
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:56

p_a_l А может пустить пожить своих "друзей" без договора аренды и вообще ничего не платить. И никто, ничего не докажет. Всеравно договор аренды без нотариального заключения - филькина грамота.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:36

Re: Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла

Ну что "слуга" народа служит народу.. аж из шкуры вылазит как бы этот народ ободрать побольше...Зе обещал покращення от и получаем покращення...
Джон
 
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