В ідеалі, кажуть нардепи, це дозволить запобігти шахрайським схемам.
Дивися повний текст Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:23
Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла.
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:33
Ну вот серьезно .... не пойму , за что налог ???? Человек купил квартиру , платит коммуналку и тд , уплатил налог при заработке денег на эту же квартиру , платить еще ???
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:47
А что еще остается им? Как говорится "Все уже украдено до нас". Януковичу уж точно, некогда было смотреть на такую мелочь.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:02
По закону украинец, который сдает квартиру в аренду, должен платить 18% подоходного налога.
Это ложь. Упрощенец со второй группы может просто открыть КВЭД 68,20 и вообще дополнительно ничего не платить. Все входит в налог для упрощенцев
Лично я риелторов посылаю. Хитросделанная сволота еще та.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:52
Ай-я-яй, плохие украинцы снова уклоняются от покупки нового чОрного жЫпа очередному жулику-чиновнику
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:50
В комуналке налоги, годовые налоги за жилье ( свыше "нормы" ) так еще и за это платить, да вы клоуны...
P.S. те, кто снимает жилье, практически никогда не хотят платить на 18% больше, даже странно это.)
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:56
p_a_l А может пустить пожить своих "друзей" без договора аренды и вообще ничего не платить. И никто, ничего не докажет. Всеравно договор аренды без нотариального заключения - филькина грамота.
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:36
Re: Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла
Ну что "слуга" народа служит народу.. аж из шкуры вылазит как бы этот народ ободрать побольше...Зе обещал покращення от и получаем покращення...
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