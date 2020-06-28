Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла
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dion-1, а что тут понимать-то? Судя по аватарке, вроде, не ребёнок. Налог на прибыль. Знакомое выражение? Сдавая собственное жильё в аренду, Вы получаете что (?) - прибыль. И, соответственно, платите с неё (с этой самой прибыли) соответствующий налог. Вас же не удивляет, что, к примеру, в банке (который финансовая организация) Вы по-факту не получаете обещанные и гарантированные банковским договором 10% годовых в гривне, а только 8% с микро чем-то там (ориентировочно 8,04%), потому что из полученной в эти самые 10% Вы заплатите налог в размере 19,5% (18% НДФЛ /налог на доходы физических лиц + 1,5% Военный сбор)?? Нюансов много, к сожалению, поэтому учите матчасть, чтобы не задавать риторических вопросов ... Я искренне и многократно скучаю по тем незапамятных временам, когда у власти был Янукович.
sashamaestro1977 написав:dion-1, а что тут понимать-то? Судя по аватарке, вроде, не ребёнок. Налог на прибыль. Знакомое выражение? Сдавая собственное жильё в аренду, Вы получаете что (?) - прибыль. И, соответственно, платите с неё (с этой самой прибыли) соответствующий налог. Вас же не удивляет, что, к примеру, в банке (который финансовая организация) Вы по-факту не получаете обещанные и гарантированные банковским договором 10% годовых в гривне, а только 8% с микро чем-то там (ориентировочно 8,04%), потому что из полученной в эти самые 10% Вы заплатите налог в размере 19,5% (18% НДФЛ /налог на доходы физических лиц + 1,5% Военный сбор)?? Нюансов много, к сожалению, поэтому учите матчасть, чтобы не задавать риторических вопросов ... Я искренне и многократно скучаю по тем незапамятных временам, когда у власти был Янукович.
Это все супер. Теперь объясните нам зачем мы налоги платим? И должны ли вообще платить в данных условиях? Вам не кажется что нас узаконено грабят?
Лучше бы задумались на тем, что народу от этих налогов в этой стране. Медицины нет, вся платная, еще и издевательство за свои же деньги, менты людей не защищают, а наоборот, на пенсию рассчитывать зась. Лохотрон какой-то. Тут нам доплачивать должны за то, что мы до сих пор живем в этом аду, где на каждом шагу на тебя плюют и сдирают с тебя последнюю рубашку. А с риелторами, вообще, пестня, чего их обязательно надо кормить? На Конституцию плюют и платите им налохи.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 08 лип, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.