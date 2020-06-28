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Українцям пропонують нові
правила на ринку оренди житла

Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:49

dion-1, а что тут понимать-то? Судя по аватарке, вроде, не ребёнок.
Налог на прибыль. Знакомое выражение?
Сдавая собственное жильё в аренду, Вы получаете что (?) - прибыль. И, соответственно, платите с неё (с этой самой прибыли) соответствующий налог.
Вас же не удивляет, что, к примеру, в банке (который финансовая организация) Вы по-факту не получаете обещанные и гарантированные банковским договором 10% годовых в гривне, а только 8% с микро чем-то там (ориентировочно 8,04%), потому что из полученной в эти самые 10% Вы заплатите налог в размере 19,5% (18% НДФЛ /налог на доходы физических лиц + 1,5% Военный сбор)??
Нюансов много, к сожалению, поэтому учите матчасть, чтобы не задавать риторических вопросов ...
Я искренне и многократно скучаю по тем незапамятных временам, когда у власти был Янукович.
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:09

  sashamaestro1977 написав:dion-1, а что тут понимать-то? Судя по аватарке, вроде, не ребёнок.
Налог на прибыль. Знакомое выражение?
Сдавая собственное жильё в аренду, Вы получаете что (?) - прибыль. И, соответственно, платите с неё (с этой самой прибыли) соответствующий налог.
Вас же не удивляет, что, к примеру, в банке (который финансовая организация) Вы по-факту не получаете обещанные и гарантированные банковским договором 10% годовых в гривне, а только 8% с микро чем-то там (ориентировочно 8,04%), потому что из полученной в эти самые 10% Вы заплатите налог в размере 19,5% (18% НДФЛ /налог на доходы физических лиц + 1,5% Военный сбор)??
Нюансов много, к сожалению, поэтому учите матчасть, чтобы не задавать риторических вопросов ...
Я искренне и многократно скучаю по тем незапамятных временам, когда у власти был Янукович.

Это все супер.
Теперь объясните нам зачем мы налоги платим? И должны ли вообще платить в данных условиях? Вам не кажется что нас узаконено грабят?
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:29

Re: Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла

  dion-1 написав:за что налог ?

Налог на доход. Такой же какой платит наемный работник со своей зарплаты, или ФОП с своего дохода.

А тот кто сдает квартиры - он рыжый что ли не платить налог с дохода? Типа как те "умные" что объезжают пробку по обочине обдавая лохов пылью и камнями.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:24

Какой еще паспорт и зачем это все туда вносить? Оно и так есть в реестрах.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:27

Лучше бы задумались на тем, что народу от этих налогов в этой стране. Медицины нет, вся платная, еще и издевательство за свои же деньги, менты людей не защищают, а наоборот, на пенсию рассчитывать зась. Лохотрон какой-то. Тут нам доплачивать должны за то, что мы до сих пор живем в этом аду, где на каждом шагу на тебя плюют и сдирают с тебя последнюю рубашку.
А с риелторами, вообще, пестня, чего их обязательно надо кормить? На Конституцию плюют и платите им налохи.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 08 лип, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:28

Похоже, служки-ворюжки решили достать всех и потеряли инстинкт самосохранения.
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  #<12
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