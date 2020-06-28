Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
dion-1, а что тут понимать-то? Судя по аватарке, вроде, не ребёнок. Налог на прибыль. Знакомое выражение? Сдавая собственное жильё в аренду, Вы получаете что (?) - прибыль. И, соответственно, платите с неё (с этой самой прибыли) соответствующий налог. Вас же не удивляет, что, к примеру, в банке (который финансовая организация) Вы по-факту не получаете обещанные и гарантированные банковским договором 10% годовых в гривне, а только 8% с микро чем-то там (ориентировочно 8,04%), потому что из полученной в эти самые 10% Вы заплатите налог в размере 19,5% (18% НДФЛ /налог на доходы физических лиц + 1,5% Военный сбор)?? Нюансов много, к сожалению, поэтому учите матчасть, чтобы не задавать риторических вопросов ... Я искренне и многократно скучаю по тем незапамятных временам, когда у власти был Янукович.
sashamaestro1977 написав:dion-1, а что тут понимать-то? Судя по аватарке, вроде, не ребёнок. Налог на прибыль. Знакомое выражение? Сдавая собственное жильё в аренду, Вы получаете что (?) - прибыль. И, соответственно, платите с неё (с этой самой прибыли) соответствующий налог. Вас же не удивляет, что, к примеру, в банке (который финансовая организация) Вы по-факту не получаете обещанные и гарантированные банковским договором 10% годовых в гривне, а только 8% с микро чем-то там (ориентировочно 8,04%), потому что из полученной в эти самые 10% Вы заплатите налог в размере 19,5% (18% НДФЛ /налог на доходы физических лиц + 1,5% Военный сбор)?? Нюансов много, к сожалению, поэтому учите матчасть, чтобы не задавать риторических вопросов ... Я искренне и многократно скучаю по тем незапамятных временам, когда у власти был Янукович.
Это все супер. Теперь объясните нам зачем мы налоги платим? И должны ли вообще платить в данных условиях? Вам не кажется что нас узаконено грабят?
Лучше бы задумались на тем, что народу от этих налогов в этой стране. Медицины нет, вся платная, еще и издевательство за свои же деньги, менты людей не защищают, а наоборот, на пенсию рассчитывать зась. Лохотрон какой-то. Тут нам доплачивать должны за то, что мы до сих пор живем в этом аду, где на каждом шагу на тебя плюют и сдирают с тебя последнюю рубашку. А с риелторами, вообще, пестня, чего их обязательно надо кормить? На Конституцию плюют и платите им налохи.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 08 лип, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Налог на доход. Такой же какой платит наемный работник со своей зарплаты, или ФОП с своего дохода.
А тот кто сдает квартиры - он рыжый что ли не платить налог с дохода? Типа как те "умные" что объезжают пробку по обочине обдавая лохов пылью и камнями.
А этот ваш наемный работник - он тоже инвестировал в свое рабочее место, к примеру, $100k? А вот этот ваш ФОП, он тоже получает свой доход сравнимый с инфляцией, в районе 3-6% годовых от вложенного капитала? Нет? Ну так и не надо тут нагнетать. А то если подсчитать рентабельность аренды с учетом амортизации осн фондов и стоимости капитала, то как бы не пришлось подумать еще и о гос дотациях для поддержки тех, кто обеспечивает приемлемые жилищные условия бездомным.
Если арендодатели объединятся и снимут с аренды квартиры на пару тройку месяцев - Киев опустеет :))) Вот тогда действительно начнутся проблемы! Жаль, конечно, что такое маловероятно, но как показывает практика - объединенные, совместные усилия, зачастую дают результат.
sashamaestro1977 написав:dion-1, а что тут понимать-то? Судя по аватарке, вроде, не ребёнок. Налог на прибыль. Знакомое выражение? Сдавая собственное жильё в аренду, Вы получаете что (?) - прибыль. И, соответственно, платите с неё (с этой самой прибыли) соответствующий налог. Вас же не удивляет, что, к примеру, в банке (который финансовая организация) Вы по-факту не получаете обещанные и гарантированные банковским договором 10% годовых в гривне, а только 8% с микро чем-то там (ориентировочно 8,04%), потому что из полученной в эти самые 10% Вы заплатите налог в размере 19,5% (18% НДФЛ /налог на доходы физических лиц + 1,5% Военный сбор)?? Нюансов много, к сожалению, поэтому учите матчасть, чтобы не задавать риторических вопросов ... Я искренне и многократно скучаю по тем незапамятных временам, когда у власти был Янукович.
Судя по Вашему комментарию, Вы такой же экономист как я скрипач. В данном случае налогом облагается не прибыль, а выручка. Поверьте, это две совсем разные категории.
Налог на доход. Такой же какой платит наемный работник со своей зарплаты, или ФОП с своего дохода.
А тот кто сдает квартиры - он рыжый что ли не платить налог с дохода? Типа как те "умные" что объезжают пробку по обочине обдавая лохов пылью и камнями.
Да я не против налога, но только ФОП 1-2 группы платит процент от минималки, 3 группа платит 5 процентов, а ФОП на общей системе 18+1.5 процентов, НО за вычетом расходов. Наемный работник не вкладывает инвестиций в свое рабочее место и действительно его ЗП это полный доход. А арендодатель и инвестирует в свой источник дохода, и содержит его, и рискует им. Почему это не учитывается. Это и есть неравные условия. И именно поэтому люди не хотят платить налоги.