Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла

Додано: Сер 08 лип, 2020 18:49

dion-1, а что тут понимать-то? Судя по аватарке, вроде, не ребёнок.

Налог на прибыль. Знакомое выражение?

Сдавая собственное жильё в аренду, Вы получаете что (?) - прибыль. И, соответственно, платите с неё (с этой самой прибыли) соответствующий налог.

Вас же не удивляет, что, к примеру, в банке (который финансовая организация) Вы по-факту не получаете обещанные и гарантированные банковским договором 10% годовых в гривне, а только 8% с микро чем-то там (ориентировочно 8,04%), потому что из полученной в эти самые 10% Вы заплатите налог в размере 19,5% (18% НДФЛ /налог на доходы физических лиц + 1,5% Военный сбор)??

Нюансов много, к сожалению, поэтому учите матчасть, чтобы не задавать риторических вопросов ...

Я искренне и многократно скучаю по тем незапамятных временам, когда у власти был Янукович.