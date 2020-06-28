Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 08:09
Все это приведёт к подорожанию аренды. Будет как с ПДВ. Додану вартість получает кто? Правильно- продавец. А платит кто? Покупатель.
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:10
Эта власть настроит против себя и арендаторов, и арендодателей. Как известно, брокеру платит арендатор, поэтому именно арендаторы обычно ищут квартиру без брокера.
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:20
Ты собираешься спорить имея понимание на уровне то ли ребенка то ли выжевшей из ума дряхлой бабульки?
Человек который инвестирует в свое дело деньги это не наемный работник - это предприниматель. Но ты видно не в курсе что предприниматели тоже платят налоги с доходов. Единственное отличие от наёмного работника: они могут платить не только с дохода (единый налог), но и с прибыли (нвлог на прибыдь). Это возможность, я говорю о налоге на прибыль, платить налог только когда есть положительный результат как раз компенсирует все те риски ведения бизнеса которых нет у наемного работника. Но кроме этого у предпринимателя часто есть прочие накладные расходы в виде стоимости лицензий, патентов, платы на недра или ещё каких-то обязательных платежей, чего нет у наемного работника.
Зависит целиком от ФОП-а: насколько он правильно выбрал сферу деятельности, насколько его товар или услуга востребованы. К примеру если он торгует зонтиками в Харькове то у него одни убытки, как и если он торгует солнечными очками где-то в Закарпатье.
Вот именно не надо нагнетать что владельцев квартир, сдающих их в аренду кто-то обирает. Они обязаны платить налог как его платят все остальные.
Если это настолько невыгодный бизнес (хотя тут на форуме его сравнивают с доходами от депозитов) - пусть займутся чем-то более выгодным, например торговлей цветами и венками. Никто ж не "простит" единый налог ФОП-у первой или второй категорий если у них почему-то нет доходов, а только одни убытки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:26
Любой налог - это подорожание товара или услуги.
Так что, отменяем все налоги?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:30
Так пусть владельцы квартир регистрируются ФОП-ами третьей группу ЕН и платат только 5%. Или вообще регистрируют ФОП или ООО на обшей системе и платят налог с прибыли. Разве им кто запрещает это делать?
Но до тех пор пока они не объявили себя предпринимателями и не зарегистрировали свою деятельнсть - они вместе с другими физлицами платят подоходный налог 18%. Это сделанный ими выбор.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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