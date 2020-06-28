Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла

Додано: Чет 09 лип, 2020 09:20

alter написав: А этот ваш наемный работник - он тоже инвестировал в свое рабочее место, к примеру, $100k? А этот ваш наемный работник - он тоже инвестировал в свое рабочее место, к примеру, $100k?

alter написав: А вот этот ваш ФОП, он тоже получает свой доход сравнимый с инфляцией, в районе 3-6% годовых от вложенного капитала? А вот этот ваш ФОП, он тоже получает свой доход сравнимый с инфляцией, в районе 3-6% годовых от вложенного капитала?

alter написав: Ну так и не надо тут нагнетать. Ну так и не надо тут нагнетать.

Ты собираешься спорить имея понимание на уровне то ли ребенка то ли выжевшей из ума дряхлой бабульки?Человек который инвестирует в свое дело деньги это не наемный работник - это. Но ты видно не в курсе что. Единственное отличие от наёмного работника: они могут платить не только с дохода (единый налог), но и с прибыли (нвлог на прибыдь). Это возможность, я говорю о налоге на прибыль, платить налог только когда есть положительный результат как раз компенсирует все те риски ведения бизнеса которых нет у наемного работника. Но кроме этого у предпринимателя часто есть прочие накладные расходы в виде стоимости лицензий, патентов, платы на недра или ещё каких-то обязательных платежей, чего нет у наемного работника.Зависит целиком от ФОП-а: насколько он правильно выбрал сферу деятельности, насколько его товар или услуга востребованы. К примеру если он торгует зонтиками в Харькове то у него одни убытки, как и если он торгует солнечными очками где-то в Закарпатье.Вот именно не надо нагнетать что владельцев квартир, сдающих их в аренду кто-то обирает. Они обязаны платить налог как его платят все остальные.Если это настолько невыгодный бизнес (хотя тут на форуме его сравнивают с доходами от депозитов) - пусть займутся чем-то более выгодным, например торговлей цветами и венками. Никто ж не "простит" единый налог ФОП-у первой или второй категорий если у них почему-то нет доходов, а только одни убытки.