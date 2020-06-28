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Українцям пропонують нові
правила на ринку оренди житла

Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:30

  romio_33 написав:Да я не против налога, но только ФОП 1-2 группы платит процент от минималки, 3 группа платит 5 процентов, а ФОП на общей системе 18+1.5 процентов, НО за вычетом расходов.

Так пусть владельцы квартир регистрируются ФОП-ами третьей группу ЕН и платат только 5%. Или вообще регистрируют ФОП или ООО на обшей системе и платят налог с прибыли. Разве им кто запрещает это делать?

Но до тех пор пока они не объявили себя предпринимателями и не зарегистрировали свою деятельнсть - они вместе с другими физлицами платят подоходный налог 18%. Это сделанный ими выбор.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:42

  hxbbgaf написав:Думаете, вам что-то перепадет с тех налогов? Разве что если вы чинуша.

Мне уже перепало в виде отремонтированной дороги на дачу (к слову не с моих налогов, а с налогов жителей села), отремонтированный ещё один кусок Московского проспекта, освещение улиц и у меня в городе, и в селе.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:18

Re: Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла

alter написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  dion-1 написав:за что налог ?

Налог на доход. Такой же какой платит наемный работник со своей зарплаты, или ФОП с своего дохода.

А тот кто сдает квартиры - он рыжый что ли не платить налог с дохода? Типа как те "умные" что объезжают пробку по обочине обдавая лохов пылью и камнями.


А этот ваш наемный работник - он тоже инвестировал в свое рабочее место, к примеру, $100k? А вот этот ваш ФОП, он тоже получает свой доход сравнимый с инфляцией, в районе 3-6% годовых от вложенного капитала? Нет? Ну так и не надо тут нагнетать.
А то если подсчитать рентабельность аренды с учетом амортизации осн фондов и стоимости капитала, то как бы не пришлось подумать еще и о гос дотациях для поддержки тех, кто обеспечивает приемлемые жилищные условия бездомным. :twisted:


Чио нагнетать? Это тоже бизнес. Его успешность - это ваша проблема, хотя, так расписали бедных лендлордов, аж слезу пустил :mrgreen:. Это тоже доходы, с них тоже должны платиться налоги. Да, есть проблема с оформлением расходов, если платить на общей системе. Если квартир немного, то можно и на упрощенке.
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