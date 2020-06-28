Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла

Додано: Чет 09 лип, 2020 13:15

vitaliy_berdinskikh написав: alter написав: ?

Ты собираешься спорить имея понимание на уровне то ли ребенка то ли выжевшей из ума дряхлой бабульки?

Ты собираешься спорить имея понимание на уровне то ли ребенка то ли выжевшей из ума дряхлой бабульки?

Faceless написав: alter написав: vitaliy_berdinskikh написав: Налог на доход. Такой же какой платит наемный работник со своей зарплаты, или ФОП с своего дохода.



А тот кто сдает квартиры - он рыжый что ли не платить налог с дохода? Типа как те "умные" что объезжают пробку по обочине обдавая лохов пылью и камнями. Налог на доход. Такой же какой платит наемный работник со своей зарплаты, или ФОП с своего дохода.А тот кто сдает квартиры - он рыжый что ли не платить налог с дохода? Типа как те "умные" что объезжают пробку по обочине обдавая лохов пылью и камнями.



А этот ваш наемный работник - он тоже инвестировал в свое рабочее место, к примеру, $100k? А вот этот ваш ФОП, он тоже получает свой доход сравнимый с инфляцией, в районе 3-6% годовых от вложенного капитала? Нет? Ну так и не надо тут нагнетать.

А то если подсчитать рентабельность аренды с учетом амортизации осн фондов и стоимости капитала, то как бы не пришлось подумать еще и о гос дотациях для поддержки тех, кто обеспечивает приемлемые жилищные условия бездомным. А этот ваш наемный работник - он тоже инвестировал в свое рабочее место, к примеру, $100k? А вот этот ваш ФОП, он тоже получает свой доход сравнимый с инфляцией, в районе 3-6% годовых от вложенного капитала? Нет? Ну так и не надо тут нагнетать.А то если подсчитать рентабельность аренды с учетом амортизации осн фондов и стоимости капитала, то как бы не пришлось подумать еще и о гос дотациях для поддержки тех, кто обеспечивает приемлемые жилищные условия бездомным.



Чио нагнетать? Это тоже бизнес. Его успешность - это ваша проблема, хотя, так расписали бедных лендлордов, аж слезу пустил . Это тоже доходы, с них тоже должны платиться налоги. Да, есть проблема с оформлением расходов, если платить на общей системе. Если квартир немного, то можно и на упрощенке.

Весь цивилизованный мир так живёт. Чио нагнетать? Это тоже бизнес. Его успешность - это ваша проблема, хотя, так расписали бедных лендлордов, аж слезу пустил. Это тоже доходы, с них тоже должны платиться налоги. Да, есть проблема с оформлением расходов, если платить на общей системе. Если квартир немного, то можно и на упрощенке.Весь цивилизованный мир так живёт.

Я считаю, что ваш переход на личности, а также уровень ведения дискуссии, включая словарный запас и грамотность, достаточно характеризует конкретно вашу персону, для того, чтобы любой уважающий себя человек мгновенно прервал диалог с вам подобными человекообразными существами. Можете не стараться мне отвечать.Действительно, успешность бизнеса - это проблема только и исключительно владельца бизнеса. Именно по этой причине в этом самом цивилизованном мире дотируют, к примеру, производителей пищевой отрасли, а так же и другие видыВ нашей же стране упрощенка ещё немного спасает, но даже она выгодна лишь тем, у кого дорогие объекты. Не забываем, к тому же, что большое их количество (метраж больше 300 м, если не ошибаюсь) приводит к невозможности действовать на упрощенной системе налогообложения. На общей же системе для ФОП есть достаточное число налоговых извращений в и без того крайне несовершенной системе, чтобы с определенной долей скепсиса относиться к прозвучавшим тут идеям поборников налогообложения всего и вся.