Українцям пропонують нові правила на ринку оренди житла
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romio_33 написав:Да я не против налога, но только ФОП 1-2 группы платит процент от минималки, 3 группа платит 5 процентов, а ФОП на общей системе 18+1.5 процентов, НО за вычетом расходов.
Так пусть владельцы квартир регистрируются ФОП-ами третьей группу ЕН и платат только 5%. Или вообще регистрируют ФОП или ООО на обшей системе и платят налог с прибыли. Разве им кто запрещает это делать?
Но до тех пор пока они не объявили себя предпринимателями и не зарегистрировали свою деятельнсть - они вместе с другими физлицами платят подоходный налог 18%. Это сделанный ими выбор.
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hxbbgaf написав:Думаете, вам что-то перепадет с тех налогов? Разве что если вы чинуша.
Мне уже перепало в виде отремонтированной дороги на дачу (к слову не с моих налогов, а с налогов жителей села), отремонтированный ещё один кусок Московского проспекта, освещение улиц и у меня в городе, и в селе.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Налог на доход. Такой же какой платит наемный работник со своей зарплаты, или ФОП с своего дохода.
А тот кто сдает квартиры - он рыжый что ли не платить налог с дохода? Типа как те "умные" что объезжают пробку по обочине обдавая лохов пылью и камнями.
А этот ваш наемный работник - он тоже инвестировал в свое рабочее место, к примеру, $100k? А вот этот ваш ФОП, он тоже получает свой доход сравнимый с инфляцией, в районе 3-6% годовых от вложенного капитала? Нет? Ну так и не надо тут нагнетать. А то если подсчитать рентабельность аренды с учетом амортизации осн фондов и стоимости капитала, то как бы не пришлось подумать еще и о гос дотациях для поддержки тех, кто обеспечивает приемлемые жилищные условия бездомным.
Чио нагнетать? Это тоже бизнес. Его успешность - это ваша проблема, хотя, так расписали бедных лендлордов, аж слезу пустил . Это тоже доходы, с них тоже должны платиться налоги. Да, есть проблема с оформлением расходов, если платить на общей системе. Если квартир немного, то можно и на упрощенке. Весь цивилизованный мир так живёт.
Ты собираешься спорить имея понимание на уровне то ли ребенка то ли выжевшей из ума дряхлой бабульки?
Я считаю, что ваш переход на личности, а также уровень ведения дискуссии, включая словарный запас и грамотность, достаточно характеризует конкретно вашу персону, для того, чтобы любой уважающий себя человек мгновенно прервал диалог с вам подобными человекообразными существами. Можете не стараться мне отвечать.
Faceless написав:
alter написав:
vitaliy_berdinskikh написав:Налог на доход. Такой же какой платит наемный работник со своей зарплаты, или ФОП с своего дохода.
А тот кто сдает квартиры - он рыжый что ли не платить налог с дохода? Типа как те "умные" что объезжают пробку по обочине обдавая лохов пылью и камнями.
А этот ваш наемный работник - он тоже инвестировал в свое рабочее место, к примеру, $100k? А вот этот ваш ФОП, он тоже получает свой доход сравнимый с инфляцией, в районе 3-6% годовых от вложенного капитала? Нет? Ну так и не надо тут нагнетать. А то если подсчитать рентабельность аренды с учетом амортизации осн фондов и стоимости капитала, то как бы не пришлось подумать еще и о гос дотациях для поддержки тех, кто обеспечивает приемлемые жилищные условия бездомным.
Чио нагнетать? Это тоже бизнес. Его успешность - это ваша проблема, хотя, так расписали бедных лендлордов, аж слезу пустил . Это тоже доходы, с них тоже должны платиться налоги. Да, есть проблема с оформлением расходов, если платить на общей системе. Если квартир немного, то можно и на упрощенке. Весь цивилизованный мир так живёт.
Действительно, успешность бизнеса - это проблема только и исключительно владельца бизнеса. Именно по этой причине в этом самом цивилизованном мире дотируют, к примеру, производителей пищевой отрасли, а так же и другие виды
В нашей же стране упрощенка ещё немного спасает, но даже она выгодна лишь тем, у кого дорогие объекты. Не забываем, к тому же, что большое их количество (метраж больше 300 м, если не ошибаюсь) приводит к невозможности действовать на упрощенной системе налогообложения. На общей же системе для ФОП есть достаточное число налоговых извращений в и без того крайне несовершенной системе, чтобы с определенной долей скепсиса относиться к прозвучавшим тут идеям поборников налогообложения всего и вся.
alter написав: Действительно, успешность бизнеса - это проблема только и исключительно владельца бизнеса. Именно по этой причине в этом самом цивилизованном мире дотируют, к примеру, производителей пищевой отрасли, а так же и другие виды
В нашей же стране упрощенка ещё немного спасает, но даже она выгодна лишь тем, у кого дорогие объекты. Не забываем, к тому же, что большое их количество (метраж больше 300 м, если не ошибаюсь) приводит к невозможности действовать на упрощенной системе налогообложения. На общей же системе для ФОП есть достаточное число налоговых извращений в и без того крайне несовершенной системе, чтобы с определенной долей скепсиса относиться к прозвучавшим тут идеям поборников налогообложения всего и вся.
Тоже мне сравнили. Лендлорд даже не производитель, он просто оказывает услугу. Да, упрощенка для аренды ограничена малыми суммарными площадями. Ну а что вы хотели? Да, наша налоговая система полна извращений. Но закон есть закон, обязательство платить налоги в том числе и с доходов от аренды есть и сейчас и без всяких нововведений. Просто отследить, доказать - практически нереально, потому фактически весь рынок аренды жилой недвижимости в тени. Но так не должно быть. Возможно, есть смысл заведения отдельной группы "упрощенки", но в любом случае текущую ситуацию надо менять, и рано или поздно это произойдёт
Faceless написав:Тоже мне сравнили. Лендлорд даже не производитель, он просто оказывает услугу. Да, упрощенка для аренды ограничена малыми суммарными площадями. Ну а что вы хотели? Да, наша налоговая система полна извращений. Но закон есть закон, обязательство платить налоги в том числе и с доходов от аренды есть и сейчас и без всяких нововведений. Просто отследить, доказать - практически нереально, потому фактически весь рынок аренды жилой недвижимости в тени. Но так не должно быть. Возможно, есть смысл заведения отдельной группы "упрощенки", но в любом случае текущую ситуацию надо менять, и рано или поздно это произойдёт
Услуга - это такое же закрывание определенной потребности клиента, как и товар. Еда и жилье - потребности базового физиологического уровня. Не вижу тут повода для пренебрежительного отношения.
Касательно остального - есть такое понятие "легитимность". И ситуация с налогами у нас, их ставками, методами администрирования, так же как и с распределением ВВП с их помощью, давно эту самую легитимность утратила. Как доказательство этого, можно рассматривать, к примеру, явление волонтерства в последнем десятилетии, понимаете о чем я? Вот и имеем то, что имеем. Исправлять ситуацию надо, да. Но не традиционно принятым у нас путем угнетения всех, до кого дотягивается рука карательного налогообложения. И глобально реформируя все вышеперечисленное, а не ущемляя, например, арендодателей. Таково мое мнение.