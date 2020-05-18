За добу інспектори перевірили 5369 вантажівок і стягнули 12 701 євро плати за перевантаження.
Дивися повний текст Водіїв масово штрафують за перевантаження: ТОП антирекордів.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 13:08
Водіїв масово штрафують за перевантаження: ТОП антирекордів
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Дивися повний текст Водіїв масово штрафують за перевантаження: ТОП антирекордів.
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:08
Чому платню нараховують в євро? У нас же наче як національна грошова одиниця гривня. Чи вже ні?
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