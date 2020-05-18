RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Водіїв масово штрафують за
перевантаження: ТОП антирекордів

Водіїв масово штрафують за перевантаження: ТОП антирекордів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:08

Водіїв масово штрафують за перевантаження: ТОП антирекордів

Пропонуємо до обговорення:
За добу інспектори перевірили 5369 вантажівок і стягнули 12 701 євро плати за перевантаження.

Дивися повний текст Водіїв масово штрафують за перевантаження: ТОП антирекордів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89145
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:08

Чому платню нараховують в євро? У нас же наче як національна грошова одиниця гривня. Чи вже ні?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2210
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко розповів, скільки водіїв київських маршруток...
R2 » Чет 02 лип, 2020 09:57
7 215
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 09:57
_hunter
Нові штрафи і позбавлення прав: Що чекає водіїв у липні
R2 » Нед 21 чер, 2020 09:00
6 981
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 чер, 2020 23:13
mehtrpa
Uber вводить нові правила перевезення для водіїв і клієнтів
R2 » Пон 18 тра, 2020 16:52
3 517
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 23:25
nikataxi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.