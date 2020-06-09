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Постраждалим від пожеж на
Луганщині виділять гроші для...

Постраждалим від пожеж на Луганщині виділять гроші для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:03

Постраждалим від пожеж на Луганщині виділять гроші для...

Пропонуємо до обговорення:
Постраждалі від пожеж у Луганській області отримають по 300 тисяч гривень компенсації на придбання житла, ще буде виділено по 20 тисяч гривень кожному жителю та окрема компенсація сім'ям загиблих.

Дивися повний текст Постраждалим від пожеж на Луганщині виділять гроші для придбання житла.
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