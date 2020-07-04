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Скільки коштує приватний будинок
у Києві: дані по районах

Скільки коштує приватний будинок у Києві: дані по районах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:17

Скільки коштує приватний будинок у Києві: дані по районах

Пропонуємо до обговорення:
У червні 2020 року середня ціна будинка в Києві склала 983 $/кв. м.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:17

Все зависит от качества этих домов.
Если его человек строил недавно для себя, в хорошем месте - то и стоить он будет прилично. А если это условная Ширма, где даже дорог нормальных нет, не то что приличных соседей, то и цену на таких улицах они будут тянуть вниз. Что бы там не было внутри двора и в доме.
Или новые дома, наспех слеплённые с газоблоков, которые после 2-3 лет пойдут трещинами. Просто потому, что строят быстро и не для себя. Статья об этом.
В Киеве это или в пригороде.
RomaI
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:33

Где-где в Киеве цена 11 648 грн/кв.? Тем более у 20% квартир.... Что за ересь?
Просто минимальная цена стартует от 17000 и таких вариантов всего несколько...
Если брать 20% самых дешевых, то там точно за 20000 будет
smart_analyst2017
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