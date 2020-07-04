Скільки коштує приватний будинок у Києві: дані по районах

Додано: Сер 08 лип, 2020 15:17

Все зависит от качества этих домов.

Если его человек строил недавно для себя, в хорошем месте - то и стоить он будет прилично. А если это условная Ширма, где даже дорог нормальных нет, не то что приличных соседей, то и цену на таких улицах они будут тянуть вниз. Что бы там не было внутри двора и в доме.

Или новые дома, наспех слеплённые с газоблоков, которые после 2-3 лет пойдут трещинами. Просто потому, что строят быстро и не для себя.

В Киеве это или в пригороде.