У червні 2020 року середня ціна будинка в Києві склала 983 $/кв. м.
Дивися повний текст Скільки коштує приватний будинок у Києві: дані по районах.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 15:17
Скільки коштує приватний будинок у Києві: дані по районах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує приватний будинок у Києві: дані по районах.
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:17
Все зависит от качества этих домов.
Если его человек строил недавно для себя, в хорошем месте - то и стоить он будет прилично. А если это условная Ширма, где даже дорог нормальных нет, не то что приличных соседей, то и цену на таких улицах они будут тянуть вниз. Что бы там не было внутри двора и в доме.
Или новые дома, наспех слеплённые с газоблоков, которые после 2-3 лет пойдут трещинами. Просто потому, что строят быстро и не для себя.
В Киеве это или в пригороде.
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:33
Где-где в Киеве цена 11 648 грн/кв.? Тем более у 20% квартир.... Что за ересь?
Просто минимальная цена стартует от 17000 и таких вариантов всего несколько...
Если брать 20% самых дешевых, то там точно за 20000 будет
Додано: Сер 08 лип, 2020 20:27
Re: Скільки коштує приватний будинок у Києві: дані по района
Статья рекламная, статистика тут своеобразная, возмущаться нечему
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