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Google попереджає: Терміново видаліть ці програми зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:41
Пропонуємо до обговорення:
Google видалив ще один набір додатків, які були визнані шкідливими в Google Play. Однак видалення додатку в магазині не веде до автоматичного видалення шкідливого додатку з вашого телефона.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 15:41
Скрин с названиями приложений просто издевательский!
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festim584
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Додано: Сер 08 лип, 2020 15:51
festim584 написав:
Скрин с названиями приложений просто издевательский!
Как и текст заметки, скопированный с г**носайта или гуглопереводчика.
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Julio
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Додано: Сер 08 лип, 2020 16:44
Уровень новости - «раша тудей» и марии захаровой,такой же фейк
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mexican55
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