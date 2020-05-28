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Google попереджає: Терміново
видаліть ці програми зі...

Google попереджає: Терміново видаліть ці програми зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:41

Google попереджає: Терміново видаліть ці програми зі...

Пропонуємо до обговорення:
Google видалив ще один набір додатків, які були визнані шкідливими в Google Play. Однак видалення додатку в магазині не веде до автоматичного видалення шкідливого додатку з вашого телефона.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:41

Скрин с названиями приложений просто издевательский!
festim584
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:51

  festim584 написав:Скрин с названиями приложений просто издевательский!

Как и текст заметки, скопированный с г**носайта или гуглопереводчика.
Julio
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:44

Уровень новости - «раша тудей» и марии захаровой,такой же фейк
mexican55
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