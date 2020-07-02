Президент України вніс до декларації інформацію про зміну в майновому стані. Володимир Зеленський отримав дохід на суму 14,47 млн грн.
Дивися повний текст Зеленський задекларував продаж землі і нерухомості на велику суму.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 16:00
Зеленський задекларував продаж землі і нерухомості на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський задекларував продаж землі і нерухомості на велику суму.
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:14
квартирку сиротскую в Ялте, не иначе. Странно, что не указана сумма в рублях и уплата налога с нерезидента 30%. Может, не платил, бо резидент?
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