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Зеленський задекларував продаж
землі і нерухомості на...

Зеленський задекларував продаж землі і нерухомості на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:00

Зеленський задекларував продаж землі і нерухомості на...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України вніс до декларації інформацію про зміну в майновому стані. Володимир Зеленський отримав дохід на суму 14,47 млн ​​грн.

Дивися повний текст Зеленський задекларував продаж землі і нерухомості на велику суму.
R2
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уходит в кеш :)
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mulder_vik
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:14

квартирку сиротскую в Ялте, не иначе. Странно, что не указана сумма в рублях и уплата налога с нерезидента 30%. Может, не платил, бо резидент?
sequence
 
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