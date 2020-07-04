Україні можуть різко подорожчати нові і знизитися в ціні старі автомобілі.
Дивися повний текст На скільки подорожчають \"єврономери\", якщо при розмитненні не враховуватимуть їхній вік.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 18:52
На скільки подорожчають "єврономери", якщо при...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На скільки подорожчають \"єврономери\", якщо при розмитненні не враховуватимуть їхній вік.
Додано: Сер 08 лип, 2020 18:52
У этих реформаторов аппетит поболее,чем у папередников.петя-отдыхает.При такой растаможке подорожают и новые и бу авто в разы.Ребята,вы не подавитесь?
Додано: Сер 08 лип, 2020 22:31
Куда еще дорожать, понижать цену нужно. А по евробляхам определяться раз и навсегда, растаможка от года и обьема и 1 ам на чел. в год., второй в 2 раза дороже и т.д.
Додано: Чет 09 лип, 2020 04:20
Только не в в год, а в 5 лет, к примеру.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Чет 09 лип, 2020 11:20
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