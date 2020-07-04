RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На скільки подорожчають
"єврономери", якщо при...

На скільки подорожчають "єврономери", якщо при...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:52

На скільки подорожчають "єврономери", якщо при...

Пропонуємо до обговорення:
Україні можуть різко подорожчати нові і знизитися в ціні старі автомобілі.

Дивися повний текст На скільки подорожчають \"єврономери\", якщо при розмитненні не враховуватимуть їхній вік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89160
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:52

У этих реформаторов аппетит поболее,чем у папередников.петя-отдыхает.При такой растаможке подорожают и новые и бу авто в разы.Ребята,вы не подавитесь?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2031
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:31

Куда еще дорожать, понижать цену нужно. А по евробляхам определяться раз и навсегда, растаможка от года и обьема и 1 ам на чел. в год., второй в 2 раза дороже и т.д.
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 04:20

  bklochok написав:Куда еще дорожать, понижать цену нужно. А по евробляхам определяться раз и навсегда, растаможка от года и обьема и 1 ам на чел. в год., второй в 2 раза дороже и т.д.

Только не в в год, а в 5 лет, к примеру.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1637
З нами з: 19.11.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 06:51

summacut тогда будут на пенсионеров/селян/родню оформлять :)
Grover
 
Повідомлень: 49
З нами з: 05.04.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:20

Долучайтеся до групи "Геть захист вітчизняного автопрому!" у Фейсбуці :)
poshtivka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 04.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:12

  poshtivka написав:Долучайтеся до групи "Геть захист вітчизняного автопрому!" у Фейсбуці :)

Патриоты, уже тут как тут. Теперь ждём, когда "экологи" подтянутся.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 223
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки держава витрачає на навчання одного школяра
R2 » Чет 09 лип, 2020 11:11
0 30
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 11:11
R2
Скільки коштує приватний будинок у Києві: дані по районах
R2 » Сер 08 лип, 2020 15:17
3 249
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 20:27
Delta7
Що буде, якщо МВФ відмовиться від України: думка експерта
R2 » П'ят 03 лип, 2020 21:46
6 309
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 11:03
mvi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1660)
09.07.2020 14:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.