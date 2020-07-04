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На скільки подорожчають "єврономери", якщо при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 лип, 2020 15:50
alter написав:
Куда ж тут понижать пошлины, с таким дефицитом бюджета? Опять все хотите заполонить древними чадящими 10-летними бвм, мерсами, ауди и прочими консервными банками?
Оце клас - "древній чадящий 10-річний бмв, ауді та мерс" ...
Людина явно взагалі не знає , що таке авто - тільки здалеку бачила ...
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Puente
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Додано: Чет 09 лип, 2020 16:08
Puente написав: alter написав:
Куда ж тут понижать пошлины, с таким дефицитом бюджета? Опять все хотите заполонить древними чадящими 10-летними бвм, мерсами, ауди и прочими консервными банками?
Оце клас - "древній чадящий 10-річний бмв, ауді та мерс" ...
Людина явно взагалі не знає , що таке авто - тільки здалеку бачила ...
Любой новый Ланос лучше, чем ваше заграничное даже 5-летнее ведро! А пенсионеры страдают без пенсии. Всем больше налогов, всяких и разных.
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alter
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Додано: Чет 09 лип, 2020 16:14
Законопроект от Таруты. В топку его.
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eduard_k
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