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Прем'єр прокоментував ідею
про збільшення податку на...

Прем'єр прокоментував ідею про збільшення податку на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:13

Прем'єр прокоментував ідею про збільшення податку на...

Пропонуємо до обговорення:
Денис Шмигаль заявив, що ідея про збільшення податку на гектар землі для пересічних власників землі передчасна.

Дивися повний текст Прем'єр прокоментував ідею про збільшення податку на гектар землі.
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