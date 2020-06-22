Денис Шмигаль заявив, що ідея про збільшення податку на гектар землі для пересічних власників землі передчасна.
Дивися повний текст Прем'єр прокоментував ідею про збільшення податку на гектар землі.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 23:13
Прем'єр прокоментував ідею про збільшення податку на...
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Дивися повний текст Прем'єр прокоментував ідею про збільшення податку на гектар землі.
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