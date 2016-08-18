Голова Держсгеокадастру: Немає реєстру громадян, які...

Додано: Сер 08 лип, 2020 23:36

В каков смысл нам знать "правду о своих "героях" ? У нас вон в раде что не "слуга" то герой, Коломойский тот 3-ды герой, и куча других героев и толку ? Не нужно далеко ходить, можно без реестра пройтись по рекреационным зонам в том же Киеве и рядом с ним. Роман Лещенко, для чего ? Что бы "порадоваться" за людей которые имеют нас и страну ??? Или типа без реестра вы не можете отобрать, наказать, снести, вернуть ??? Граждане чиновники, ну не злите народ. Я понимаю что как по Высоцкому "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков", а вдруг случится чудо и появится и вас будут бить.