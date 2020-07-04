Наймогутніша мафія Італії з 2015-го по 2019-й роки змогла продати міжнародним інвесторам облігацій на €1 млрд.
Дивися повний текст Міжнародні інвестори скупили мафіозних облігацій на €1 млрд.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 04:12
Міжнародні інвестори скупили мафіозних облігацій на €1 млрд
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Дивися повний текст Міжнародні інвестори скупили мафіозних облігацій на €1 млрд.
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