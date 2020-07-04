RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжнародні інвестори скупили
мафіозних облігацій на €1 млрд

Міжнародні інвестори скупили мафіозних облігацій на €1 млрд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 04:12

Міжнародні інвестори скупили мафіозних облігацій на €1 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Наймогутніша мафія Італії з 2015-го по 2019-й роки змогла продати міжнародним інвесторам облігацій на €1 млрд.

Дивися повний текст Міжнародні інвестори скупили мафіозних облігацій на €1 млрд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89151
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 04:12

А, это вы про Италию...
alter
 
Повідомлень: 458
З нами з: 14.05.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестори "зеленої" енергетики погодилися призупинити... 1, 2
R2 » Вів 07 лип, 2020 07:30
10 391
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 20:34
ekoman7788
Міжнародні резерви України в червні зросли на 12,4% - НБУ
R2 » Вів 07 лип, 2020 17:06
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 17:06
bodia1406
Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила... 1, 2
R2 » П'ят 03 лип, 2020 10:24
19 1168
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 09:48
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.