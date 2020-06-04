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Volvo в Україні займеться ремонтом і продажем уживаних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:04
Пропонуємо до обговорення:
Шведський бренд оголосив про те, що буде підтримувати післягарантійне обслуговування автомобілів компанії і допомагатиме тим, хто хоче обміняти своє авто на нове.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 09:04
Молодці.Дбають за марку,а не тільки за прибутки.
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