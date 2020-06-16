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Паливний ринок відчуває профіцит бензину і дизельного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:52
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила «Консалтингова група А-95».
Дивися повний текст Паливний ринок відчуває профіцит бензину і дизельного пального
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Додано: Чет 09 лип, 2020 09:52
Профицит есть, а падения цен нет! Очередной украинский парадокс!
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zloy_ukr
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