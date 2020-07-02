Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" подав документи на конкурс постачальника \"останньої надії\".
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Додано: Чет 09 лип, 2020 09:54
"Нафтогаз" подав документи на конкурс постачальника...
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" подав документи на конкурс постачальника \"останньої надії\".
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:03
Подали заявки коболев и коболев.Вопрос кто выиграет эту кормушку,правильно-мама коболева.
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