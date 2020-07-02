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"Нафтогаз" подав документи
на конкурс постачальника...

"Нафтогаз" подав документи на конкурс постачальника...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:54

"Нафтогаз" подав документи на конкурс постачальника...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" подав документи на конкурс постачальника \"останньої надії\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:54

Маме срочно нужны деньги! Много денег, и бесплатно!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:03

Подали заявки коболев и коболев.Вопрос кто выиграет эту кормушку,правильно-мама коболева.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:29

Написали би чесно - конкурс до останньої сорочки. :D
Українець
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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