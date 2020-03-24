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Як відрізнити підроблену
валюту від справжньої

Як відрізнити підроблену валюту від справжньої
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:59

Як відрізнити підроблену валюту від справжньої

Пропонуємо до обговорення:
Пояснюють в Національному банку.

Дивися повний текст Як відрізнити підроблену валюту від справжньої.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:59

По долларам. Бумага на просвет имеет мелкую сетку с размером ячейки около миллиметра, а может и меньше. Смотреть на белом фоне с обеих сторон. Хорошо видно на лбу водяного президента. Это такой хитрый водяной знак о котором мало кто знает. При подозрении всегда смотрел на водяную сетку и на микрошрифт.
p_a_l
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