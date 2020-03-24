Пояснюють в Національному банку.
Дивися повний текст Як відрізнити підроблену валюту від справжньої.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 09:59
Як відрізнити підроблену валюту від справжньої
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відрізнити підроблену валюту від справжньої.
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:59
По долларам. Бумага на просвет имеет мелкую сетку с размером ячейки около миллиметра, а может и меньше. Смотреть на белом фоне с обеих сторон. Хорошо видно на лбу водяного президента. Это такой хитрый водяной знак о котором мало кто знает. При подозрении всегда смотрел на водяную сетку и на микрошрифт.
Додано: Чет 09 лип, 2020 22:16
p_a_l да, а ещё, если поджечь доллары, они горят несколько коптящим пламенем и запах не как у бумаги, а немного отдает пластиком. Ну очень специфический...
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