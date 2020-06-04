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В Україні знайшли найперспективнішу
вуглеводневу ділянку...

В Україні знайшли найперспективнішу вуглеводневу ділянку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:02

В Україні знайшли найперспективнішу вуглеводневу ділянку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Державної служби геології та надр України.

Дивися повний текст В Україні знайшли найперспективнішу вуглеводневу ділянку за 10 років.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:03

Надра України належять народу!!!
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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