Про це повідомляє прес-служба Державної служби геології та надр України.
Дивися повний текст В Україні знайшли найперспективнішу вуглеводневу ділянку за 10 років.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 10:02
В Україні знайшли найперспективнішу вуглеводневу ділянку...
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Дивися повний текст В Україні знайшли найперспективнішу вуглеводневу ділянку за 10 років.
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