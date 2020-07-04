В середньому навчання школяра обходиться державі в 23 тисячі гривень
Дивися повний текст Скільки держава витрачає на навчання одного школяра.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:11
Скільки держава витрачає на навчання одного школяра
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Дивися повний текст Скільки держава витрачає на навчання одного школяра.
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