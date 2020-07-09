В середньому навчання школяра обходиться державі в 23 тисячі гривень
Дивися повний текст Скільки держава витрачає на навчання одного школяра.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:11
Скільки держава витрачає на навчання одного школяра
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки держава витрачає на навчання одного школяра.
Додано: Суб 11 лип, 2020 10:10
Re: Скільки держава витрачає на навчання одного школяра
Почему государство не дотирует частные школы? Классы по 30 человек в 21 веке - это нонсенс.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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