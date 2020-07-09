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Скільки держава витрачає
на навчання одного школяра

Скільки держава витрачає на навчання одного школяра
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:11

Скільки держава витрачає на навчання одного школяра

Пропонуємо до обговорення:
В середньому навчання школяра обходиться державі в 23 тисячі гривень

Дивися повний текст Скільки держава витрачає на навчання одного школяра.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:58

Нигде не написано за какой срок обучения указаны суммы.
verand2005
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:10

Re: Скільки держава витрачає на навчання одного школяра

Почему государство не дотирует частные школы? Классы по 30 человек в 21 веке - это нонсенс.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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