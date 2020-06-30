Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку дії карантинних обмежень. Тепер нічним клубам, так само як кінотеатрам, театрам та іншим закладам культури дозволяється працювати до 23:00.
Дивися повний текст Кабмін знову посилив карантин.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 13:18
Кабмін знову посилив карантин
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Дивися повний текст Кабмін знову посилив карантин.
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