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Кабмін знову посилив карантин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 лип, 2020 13:18
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку дії карантинних обмежень. Тепер нічним клубам, так само як кінотеатрам, театрам та іншим закладам культури дозволяється працювати до 23:00.
Дивися повний текст Кабмін знову посилив карантин
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Додано: Чет 09 лип, 2020 13:18
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