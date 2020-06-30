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Кабмін знову посилив карантин

Кабмін знову посилив карантин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:18

Кабмін знову посилив карантин

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку дії карантинних обмежень. Тепер нічним клубам, так само як кінотеатрам, театрам та іншим закладам культури дозволяється працювати до 23:00.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:16

Жёнам своим на кухне запрещайте, а не свободным гражданам, чьими слугами (паршивыми) вы являетесь
artiren
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:38

  artiren написав:Жёнам своим на кухне запрещайте, а не свободным гражданам, чьими слугами (паршивыми) вы являетесь


Вильнолюд?
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:23

Коронавірус нападає вночі? :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:15

  0mage0 написав:Коронавірус нападає вночі? :)

Ментам вночі страшно разборки разгонять. :D
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:34

  0mage0 написав:Коронавірус нападає вночі? :)


а шо Вы думали - когда на улице ни кого и темно там появляеттся этот вирус!
в других странах даже комендантский час ночью против вируса вводят.
выглядит конечно немного как маразм - но думаю это всё непросто так, ведь всё это вводят после совещаний и наверное очень умные люди, а значит скорей всего это помогает и останавливает страшный вирус который угрожает всему человечеству!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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