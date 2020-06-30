Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку дії карантинних обмежень. Тепер нічним клубам, так само як кінотеатрам, театрам та іншим закладам культури дозволяється працювати до 23:00.
Дивися повний текст Кабмін знову посилив карантин.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 13:18
Кабмін знову посилив карантин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін знову посилив карантин.
Додано: Чет 09 лип, 2020 15:16
Жёнам своим на кухне запрещайте, а не свободным гражданам, чьими слугами (паршивыми) вы являетесь
Додано: Чет 09 лип, 2020 15:38
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:15
Зе-Чмо
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:34
а шо Вы думали - когда на улице ни кого и темно там появляеттся этот вирус!
в других странах даже комендантский час ночью против вируса вводят.
выглядит конечно немного как маразм - но думаю это всё непросто так, ведь всё это вводят после совещаний и наверное очень умные люди, а значит скорей всего это помогает и останавливает страшный вирус который угрожает всему человечеству!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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