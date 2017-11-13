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Патрульна поліція попередила
українських водіїв про...

Патрульна поліція попередила українських водіїв про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:12

Патрульна поліція попередила українських водіїв про...

Пропонуємо до обговорення:
Патрульна поліція України виявила черговий "автомобіль-двійник" на дорозі.

Дивися повний текст Патрульна поліція попередила українських водіїв про \"автомобілі-двійники\".
R2
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