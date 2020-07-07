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КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 14:30
Пропонуємо до обговорення:
Тепер «Київавтодор» конкретизував дані плани, розповівши про подробиці реалізації проекту сумарною вартістю 184 млн грн.
Дивися повний текст КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж Набережного шосе з освітленням
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