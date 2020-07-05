Про це він сказав на зустрічі з бізнесом у Волинській області, передає "Інтерфакс-Україна".
Дивися повний текст Зеленський: У Нацбанку дуже сувора монетарна політика.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 16:43
Зеленський: У Нацбанку дуже сувора монетарна політика
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: У Нацбанку дуже сувора монетарна політика.
Додано: Чет 09 лип, 2020 16:43
Ви вже визначтеся, чи кредити під 5-7 відсотків (мова ж про гривні?) чи курс, що "треба підвищувати". Як на мене, може бути одне з двох, інакше можна буде взяти кредит, купити долярів, почекати зростання курсу, продати доляри, погасити кредит і ще залишитися з наваром.
Додано: Чет 09 лип, 2020 19:06
Сначала бы уменшить ставки по уже действующим кредитам... А как ьанки могут уменьшить ставку если один му*** шепчет о курсе 30 а это уже 10% риска инфляции .
Додано: Чет 09 лип, 2020 19:52
Так они это и хотят провернуть. Это было видно изначально. Пойдите возьмите кредит под 5-7%.
Зе-Чмо
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