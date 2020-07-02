Finance.ua: Автокредит в Украине: где, как, сколько?

Как оформить кредит на авто – 5 шагов
В Украине покупают все больше автомобилей. В 2019-м было поставлено на учет 88,5 тысяч новых легковых авто – на 8% больше предыдущего года. Одним личный транспорт нужен для комфортного передвижения, другим для заработка, третьи используют его как инвестицию. Для большинства автомобиль – это крупное приобретение и довольно часто семейный бюджет реагирует на него болезненно. В таких ситуациях может выручить банковский автокредит. Неудивительно, что эта услуга с каждым годом становится все популярнее.
Дивися повний текст Автокредит в Украине: где, как, сколько?