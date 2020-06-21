Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум і неоподатковуваний мінімум доходів громадян повинні відповідати одне одному.
Дивися повний текст Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної зарплати - економіст.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 16:52
Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної зарплати - економіст.
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:02
Re: Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної.
А мінімальна пенсія ?
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