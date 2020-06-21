RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прожитковий мінімум не може
бути меншим від мінімальної...

Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:52

Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної...

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум і неоподатковуваний мінімум доходів громадян повинні відповідати одне одному.

Дивися повний текст Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної зарплати - економіст.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89164
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:02

Re: Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної.

А мінімальна пенсія ?
Puente
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: awant і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПриватБанк програв у судах Коломойському: не може...
R2 » Вів 07 лип, 2020 13:02
3 200
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 11:19
shuriksasha2000
Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ 1, 2
R2 » Нед 05 лип, 2020 18:25
16 862
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 17:05
_Mykola_
У липні вартість транспортування газу може збільшитись... 1, 2
R2 » Нед 21 чер, 2020 18:55
10 1339
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 чер, 2020 18:17
tugrtolik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (743)
09.07.2020 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.