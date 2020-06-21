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Прожитковий мінімум не може
бути меншим від мінімальної...

Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:52

Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної...

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум і неоподатковуваний мінімум доходів громадян повинні відповідати одне одному.

Дивися повний текст Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної зарплати - економіст.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:52

Это и без экспертов ясно.
anatolmark68
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:02

Re: Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної.

А мінімальна пенсія ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:28

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум і неоподатковуваний мінімум доходів громадян повинні відповідати одне одному.

Вовсе не обязательно их равнять. Налогообложение надо менять.
Что-то я не понимаю. Почему прожиточный минимум не может быть меньше минимальной з\п? Это как раз нормально. Наоборот - не должно быть.
И минималка в 5000 грн мне не кажется нормальной. На сейчас это ничтожно мало.
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:31

Re: Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної.

Іншими словами він хоче щоб мінімальну зарплату знизили до прожиткового мінімуму.
Хоча насправді прожитковий мінімум може бути меншим мінімальної заплати, бо коли не працюєш, то витрат менше.
l-m
 
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