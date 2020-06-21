Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум і неоподатковуваний мінімум доходів громадян повинні відповідати одне одному.
Дивися повний текст Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної зарплати - економіст.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 16:52
Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної зарплати - економіст.
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:02
Re: Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної.
А мінімальна пенсія ?
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:28
Вовсе не обязательно их равнять. Налогообложение надо менять.
Что-то я не понимаю. Почему прожиточный минимум не может быть меньше минимальной з\п? Это как раз нормально. Наоборот - не должно быть.
И минималка в 5000 грн мне не кажется нормальной. На сейчас это ничтожно мало.
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:31
Re: Прожитковий мінімум не може бути меншим від мінімальної.
Іншими словами він хоче щоб мінімальну зарплату знизили до прожиткового мінімуму.
Хоча насправді прожитковий мінімум може бути меншим мінімальної заплати, бо коли не працюєш, то витрат менше.
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