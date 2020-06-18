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Кияни будуть сплачувати за
електроенергію по-новому

Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:35

Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють в "КМДА".

Дивися повний текст Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:35

Что за грёбаный бред )))) реально делать предоплату это круто и во всем мире так делают )))
leonid_kharkovskiy
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:36

Нет ничего нового. Получат счета с авансом, а платить можно как и раньше.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:41

Если потребитель с перепугу сделает предоплату по рекомендованной сумме, то при дальнейшем пересчёте его легче запутать.
avk
 
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