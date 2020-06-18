Про це повідомляють в "КМДА".
Дивися повний текст Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 17:35
Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому.
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:35
Что за грёбаный бред )))) реально делать предоплату это круто и во всем мире так делают )))
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:36
Нет ничего нового. Получат счета с авансом, а платить можно как и раньше.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:41
Если потребитель с перепугу сделает предоплату по рекомендованной сумме, то при дальнейшем пересчёте его легче запутать.
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