Про це повідомляють в "КМДА".
Дивися повний текст Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:35
Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому.
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:35
Что за грёбаный бред )))) реально делать предоплату это круто и во всем мире так делают )))
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:36
Нет ничего нового. Получат счета с авансом, а платить можно как и раньше.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:41
Если потребитель с перепугу сделает предоплату по рекомендованной сумме, то при дальнейшем пересчёте его легче запутать.
Додано: Чет 09 лип, 2020 19:30
они просто захотели что-бы у потребителей была на счёте переплата
т.е. - захотели больше денег
многие и заплатят
З.Ы.
хотя в чём новость и раньше можно было заплатить хоть в 10 раз больше
вот если бы они киловаты продавали по фиксированной цене - вот тогда была бы новость, а так какая то глупость
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 09 лип, 2020 19:54
Re: Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому
Так бы ежеминутно генерировали идеи для комфортности жизни в стране, а не залезания в карман к пересичному.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Чет 09 лип, 2020 19:58
Додано: Чет 09 лип, 2020 22:09
для чого все
мабуть хотять посадити споживачів на подвійний тариф,принцип простий,якщо в тебе більше 100 квт-подвійний тариф,не заплатив пеня ,а потім-щтрафи,або просто відключать світло,й може світити що по майбутньому закону,ще й відберуть житло за навязані під доброчинніть,платити потрібно по факту використання,щоб не було як з газом,держава виновата в низьких тарифах,різницю,повинні повернути споживаачі,треба хто пише за високі тарифи,нехай доказує це в суді,й не буде проблем,держава винна в низьких тарифах,щоби обанкротити енергетичні компанії
Додано: Чет 09 лип, 2020 22:15
для чого все
в нас немає єдиної тарифної сітки за спожиту енергію,кажда компанія має право вести свою тарифну ставку,тому передплата небажана,тому пряма оплата по факту-це наша реальність,а не європейска
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|