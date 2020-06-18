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Кияни будуть сплачувати за
електроенергію по-новому

Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:35

Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють в "КМДА".

Дивися повний текст Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:35

Что за грёбаный бред )))) реально делать предоплату это круто и во всем мире так делают )))
leonid_kharkovskiy
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:36

Нет ничего нового. Получат счета с авансом, а платить можно как и раньше.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:41

Если потребитель с перепугу сделает предоплату по рекомендованной сумме, то при дальнейшем пересчёте его легче запутать.
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:00

Если бы мы хотели, то и так платили бы наперед и в старых платежках.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:30

они просто захотели что-бы у потребителей была на счёте переплата
т.е. - захотели больше денег
многие и заплатят
З.Ы.
хотя в чём новость и раньше можно было заплатить хоть в 10 раз больше
вот если бы они киловаты продавали по фиксированной цене - вот тогда была бы новость, а так какая то глупость
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:54

Re: Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому

Так бы ежеминутно генерировали идеи для комфортности жизни в стране, а не залезания в карман к пересичному.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:58

  leonid_kharkovskiy написав:Что за грёбаный бред )))) реально делать предоплату это круто и во всем мире так делают )))

Так Укртелекому все время авансом платили. И продолжаем платить, кто не отключил. Вот и Yasno тоже так захотелось :idea:
furioso
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:09

для чого все

мабуть хотять посадити споживачів на подвійний тариф,принцип простий,якщо в тебе більше 100 квт-подвійний тариф,не заплатив пеня ,а потім-щтрафи,або просто відключать світло,й може світити що по майбутньому закону,ще й відберуть житло за навязані під доброчинніть,платити потрібно по факту використання,щоб не було як з газом,держава виновата в низьких тарифах,різницю,повинні повернути споживаачі,треба хто пише за високі тарифи,нехай доказує це в суді,й не буде проблем,держава винна в низьких тарифах,щоби обанкротити енергетичні компанії
tolja3334
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:15

для чого все

в нас немає єдиної тарифної сітки за спожиту енергію,кажда компанія має право вести свою тарифну ставку,тому передплата небажана,тому пряма оплата по факту-це наша реальність,а не європейска
tolja3334
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