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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:45
Re: Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому
По-новому уже было. (с) Порошенко
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